Tijsmanstunnel richting Gent volledig afgesloten door ongeval: verkeer moet snelweg verlaten

ANTWERPEN INTERVIEW. KMSKA laat eíndelijk van zich horen in Antwerps cultuurde­bat: “We steken de hand meer dan ooit uit om samen te werken met jonge kunste­naars”

Al anderhalve maand wordt er geprotesteerd tegen de besparingen in het Antwerpse cultuurveld door de verenigde sector. Bíjna verenigd, want grote cultuurhuizen zoals het KMSKA - met N-VA als voorzitter van de raad van bestuur - hielden zich verdacht stil in het debat. Tot nu. “De politiek moeit zich nooit met de programmatie of de inhoud van het museum.”

