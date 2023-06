Tijdelijke weg aan Antwerpse Royerssluis geopend

20-jarige chauffeur haalt stunts uit met auto op Linkeroe­ver en wordt gevat

De politie nam woensdag een voertuig in beslag nadat de bestuurder ervan onverantwoord door de straten had gereden. Het ging om een beginnen chauffeur van 20 die al behoorlijk wat verkeersinbreuken had opgestapeld. Op Linkeroever had de man een tijdlang met gierende banden rondgereden en stunts uitgehaald, terwijl hij duidelijk niet de volle controle over de wagen had.