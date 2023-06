Tijd voor een ijsje: fiets van Antwerpen naar Zandhoven en verdien een ‘crèmeke’

655 (!) ziekenhuis­me­de­wer­kers kopen elektri­sche fiets via groepsaan­koop: “Mannen kiezen veel vaker een model voor vrouwen”

655 medewerkers van ZNA en GZA Ziekenhuizen hebben via een groepsaankoop een elektrische fiets gekocht, in totaal goed voor 1,5 miljoen euro aan fietsen. Met het initiatief stimuleren beide ziekenhuizen hun personeelsleden om met de elektrische fiets naar het werk te gaan: “ We merkten dat de aankoop van een elektrische fiets ook een serieuze financiële drempel is.”