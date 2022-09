Tien minuten per dag zwerfvuil rapen: “We moeten van die vetzakkenmentaliteit af”

AntwerpenSchepen van Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg (N-VA) trapte dinsdag op het Sint-Jansplein in Antwerpen de actie ’10 minutes a day’ af. Ze deed dat samen met Jean-Paul Meus, de bedenker van de 10 minuten-challenge. Bedoeling is tien dagen lang zwerfvuil te rapen tot World Cleanup Day op zaterdag 17 september.

Van Doesburg woont vlakbij het Sint-Jansplein en had ook haar levensgezel en toekomstige echtgenoot Peter De Roover (N-VA-fractieleider in de Kamer) meegetroond om met de grijparm rond te gaan. “Er heerst rond zwerfvuil een vetzakkenmentaliteit waar we van af moeten. Dit soort acties draagt ertoe bij. Zoveel mogelijk Antwerpenaren moeten zich aansluiten”, hoopt Van Doesburg.

Biodiversiteit bedreigd

Ondernemer Jean-Paul Meus begon met ’10 minutes a day’ in 2016. Hij is blij met de steun van de schepen. “Onze actie wil 5 procent van de bevolking mobiliseren voor de World Cleanup Day. Op alle niveaus wordt er beleid gevoerd rond afval en zwerfvuil. Toch blijft zwerfvuil ons verbazen. Het doet zelfs pijn wanneer het de biodiversiteit bedreigt. Het komt immers via riool, rivier, zee en oceaan terecht in onze vissen. Ik verheug me erop dat Els van Doesburg letterlijk de handschoen opneemt.”

Ook Paula De Brie, al twintig jaar lang dé straatvrijwilliger van Antwerpen-Noord, was op het appél.

Meedoen?

Wie graag deelneemt aan de uitdaging, kan zich inschrijven op www.10minutesaday.be. Je kunt voor je eigen deur opruimen, maar ook voor je eigen deur of die van je werk of school. Deel dagelijks je ervaring op sociale media. Trek vooral je netwerk over de streep om hetzelfde te doen. Een latex of huishoudhandschoen is aan te raden. Zet daar een leuke smiley op. Gooi wat je verzameld hebt in je eigen vuilnisbak of afvalcontainer.

Jean-Paul Meus, Els van Doesburg en Peter De Roover.

Jean-Paul Meus, Els van Doesburg en Peter De Roover op het Sint-Jansplein.

