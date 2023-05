Tien extra politieploegen jagen ‘s nacht op uithalers in Antwerpse haven: al 70 verdachten opgepakt

Zware explosie in appartemen­ten­blok in Berchem: drie verdiepin­gen onbewoon­baar, wellicht link met drugsmili­eu

In een appartementenblok aan de Lodewijk van Berckenlaan in Berchem zijn de bewoners in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een stevige ontploffing. Niemand raakte gewond, maar de schade die het explosief veroorzaakte is enorm, inclusief enkele deuren die uit hun voegen werden geblazen. Drie verdiepingen van het pand zijn voorlopig onbewoonbaar.