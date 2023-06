Ticketverkoop Museumnacht gaat morgen van start

REPORTAGE. In bekendste tattooshop van Antwerpen krijgen ze de gekste vragen: “Een spinnenweb rond de tepels van een vrouw? ‘Part of the job’”

“Een quote op iemand z’n balzak tatoeëren, dat zal ik toch respectvol afslaan.” Nergens is bloot een hoger goed dan bij ‘Sinsin Tattoo’ in Antwerpen, één van ‘s lands bekendste tattooshops gerund door een bende van vijf dertigers, maar ook daar zijn er grenzen. Onze reporter mag een dag mee op sleeptouw, en hoort er de gekste verhalen én een gouden tip: “Niets is vreselijker dan een ongewassen vent die zes uur lang op je tafel ligt te stinken.”