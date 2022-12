Thuis te koud? Dan voorziet deze jongerenbeweging een knus plekje om te studeren

In de lokalen van Kras Noord was het voorbije twee weekends aangenaam vertoeven. Zo’n vijftigtal studenten kwam er zich voorbereiden voor de examens: “Collectief studeren is voor vele jongeren een must tijdens deze periode”, zegt monitor Marieke Saeys van Redfox, de jongerenbeweging van de PVDA. “Dit jaar merkten we dat veel jongeren letterlijk in de kou moesten studeren vanwege de energiecrisis. Ook zien we jaarlijks dat jongeren in moeilijke thuissituaties zich niet kunnen concentreren. Dan kan samen met lotgenoten studeren in een warm lokaal een mooie oplossing bieden.”