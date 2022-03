Thomas (33) spoort zelf inbreker op: “Kon volgen waar dief was via tracker op gestolen laptop”

Mortsel/KontichHet slachtoffer van een woninginbraak in Mortsel heeft de dief zelf opgespoord zodat de politie de verdachte kon arresteren. Thomas (33) kon zijn gestolen laptop via een tracker volgen en reed naar het station van Kontich waar de dader zich bevond.

Het gezin van Gert Baekelmans (65) kreeg maandagvoormiddag een inbreker over de vloer in hun woning in Mortsel. “We kwamen om 11 uur thuis van op weekend. Onze zoon Thomas (33) was al vroeger thuis en was om 8 uur naar zijn werk vertrokken. De inbraak moet dus daartussen gebeurd zijn”, vertelt Gert. De inbreker kwam binnen via het dakraam en nam cash geld, uurwerken en laptops mee. “Hij heeft die spullen in onze wastas gedaan en is daarmee weggelopen.”

Toen Gert zag dat er was ingebroken, belde hij meteen de politie. “Het duurde een tijd voordat ze er waren. Ondertussen zag mijn zoon op zijn tracker dat een van de laptops, een MacBook, zich in Lint bevond. Hij verwittigde de politie en is samen met zijn collega Ruben naar die locatie vertrokken. De politie zei dat het niet de bedoeling is dat hij er zelf achter ging, maar hij wilde natuurlijk zijn spullen terug hebben”, vertelt hij.

Quote Dinsdagmid­dag kregen we onze gestolen spullen terug. We zijn daar heel blij mee en hebben dat te danken aan onze zoon en zijn collega Gert Baekelmans

Terwijl Thomas en Ruben naar Lint reden, zagen ze dat de locatie van de laptop veranderde naar het station van Kontich. “Ze gingen erheen en zagen daar een jonge gast van ongeveer 18 jaar met onze waszak staan. Hij was aan het wachten op de trein richting Brussel. Ondertussen was hij de gestolen voorwerpen aan het bekijken.” De politie kwam even later aan en wilde de verdachte aanhouden, maar die zette het meteen op een lopen.

De agenten gingen met verschillende combi’s achter de inbreker aan. Al snel konden ze hem vatten. “Rond 14 uur werd hij in de buurt van het station van Kontich gearresteerd door politiezone Hekla. Hij is nadien overgebracht naar politiezone Minos, omdat de inbraak op hun grondgebied gebeurd is. Dinsdagmiddag kregen we onze gestolen spullen terug. We zijn daar heel blij mee en hebben dat te danken aan onze zoon en zijn collega.”

