Theater FroeFroe speelt gratis kindertheater tijdens zomervakantie

Antwerpen Nieuwe expo van bekende kunstena­res in Middelheim­mu­se­um: “Er zit schoonheid in uitgezakt vlees”

Nog tot en met oktober kunnen kunstliefhebbers hun hart ophalen tijdens een nieuwe expo in het Middelheimmuseum. De Franse kunstenares Camille Henrot (43) presenteert er Wet Job, haar eerste solotentoonstelling in België. De tentoonstelling brengt bijna 40 werken, gemaakt in de afgelopen tien jaar, samen in de uitgestrekte openluchtomgeving van het museum. Daarvoor werd zelfs speciaal een bloemenveld van 8.000 m2 gezaaid. “Mijn werken kunnen bestaan naast een konijn, koe, paddenstoel of steen.”

10:31