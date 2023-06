The Jane in Antwerpen opnieuw in top 50 van beste restaurants ter wereld

Antwerpen stelt voor het eerst sinds 2008 (!) nieuw horecabe­leids­plan voor: “De stad als grootste supporter van onderne­mers”

Al sinds 2008. Zo lang is het al geleden dat de stad nog eens met een nieuw horecabeleidsplan kwam. Intussen zijn de witte kassa’s geïntroduceerd, is er een rookverbod opgelegd, vonden er een energiecrisis en twee economische crisissen plaats én was er een virusje dat heel de aardkloot jarenlang tot stilstand bracht. Het nieuwe plan moet vooral meer duidelijkheid creëren, de horeca beschermen en ondersteunen, inzetten op veiligheid en tegen intimidatie én het enorme tekort aan personeel opvangen.