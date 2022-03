The Grand String Trio verwelkomt Oekraïense vluchtelingen met streepje klassieke muziek

De Duitse cellist Christoph Bunzendahl, die vooral in het Antwerpse actief is en in de belangstelling kwam voor zijn sessie in een doodstil Sportpaleis tijdens de lockdown en zijn concerten in het Antwerpse vaccinatiecentrum, en zijn kompanen Jo Vercruysse (viool) en Mario Palacios (altviool) trokken donderdagavond naar Brussel om de Oekraïense nieuwkomers een hart onder de riem te steken via enkele klassiekers van Bach, Beethoven en Schubert.