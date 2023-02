Tevredenheidsonderzoek UAntwerpen: Vlaamse musea scoren 8,4 op 10

Antwerpen Goederen­spoor­lijn Port of Ant­werp-Bru­ges wordt voor 30 miljoen euro vernieuwd

Het goederenvervoer via het spoor in de Port of Antwerp-Bruges zal een vernieuwing ondergaan ter waarde van 30 miljoen euro. De Duitse chemiereus BASF, infrastructuurbeheerder Infrabel en de Combinant-spoorterminal zullen in kader van de “modal shift” de goederenspoorlijn L11 zowel elektrificeren als verdubbelen in capaciteit.

3 februari