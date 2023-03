Terugkeer van Boekenbeurs naar Antwerpen in het verschiet: “Tijd om landingsgestel uit te klappen”

Deliveroo viert zevende verjaardag in Antwerpen

Samen met Brussel was Antwerpen de eerste stad waar Deliveroo beschikbaar was in België. De Scheldestad groeide uit tot de tweede grootste stad - na Brussel - waar Deliveroo actief is. Eén op de twaalf Antwerpenaren plaatste het afgelopen jaar een bestelling in de app. Deliveroo blaast deze maand zeven kaarsjes uit in Antwerpen.