Terug naar het fort uit 1815; Groen licht voor het Masterplan Lillo

Het Masterplan Lillo werd al in 2009 gelanceerd. Het hoofddoel blijft om van Lillo-Fort weer een vijfhoekig bastion te maken. Een terugkeer naar de historische plannen uit 1815 is de opzet, al is het fort eeuwen ouder. Willem van Oranje richtte het fort in 1578 op tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Toen Antwerpen in 1585 in handen viel van Spanje, bleef Lillo in het bezit van de Noordelijke Nederlanden. Het fort raakte in het begin van de vorige eeuw zwaar verminkt door sloopwerken en het dempen van de vestinggracht.