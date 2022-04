“Terug naar de tekentafel”: stilstand Oosterweelwerf beroert politieke gemoederen

Antwerpen Unieke tentoon­stel­ling over Antwerps kunstenaar Eugeen Van Mieghem en Red Star Line: “Oekraïense joden op de vlucht zijn angstaanja­gend actueel”

Joodse landverhuizers in Antwerpen, gevlucht voor pogroms in Oekraïne: de tekeningen van Eugeen Van Mieghem uit het begin van de 20ste eeuw zijn angstaanjagend actueel. Dat én veel meer van zijn hand kun je vanaf 19 april zien in een imposante tentoonstelling in de hoofdzetel van Argenta.

15 april