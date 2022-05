Terug naar de hoogdagen van de Zillion met VIP-portier Werner: “Tijdens de Zundays stonden er drie waterbedden op de dansvloer. Dan weet je genoeg”

Antwerpen 58 procent heeft voorlopig geen plaats in Antwerps buitenge­woon basisonder­wijs

In Antwerpen staan na de aanmeldperiode voor het schooljaar 2022-2023 in totaal 533 kinderen op de wachtlijst voor een school in het buitengewoon basisonderwijs. Dat is maar liefst 58 procent van het aantal aangemelde kinderen. In het buitengewoon secundair onderwijs is er eveneens een capaciteitsprobleem: daar heeft 43 procent nog geen plaats.

12 mei