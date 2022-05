Terug naar de hoogdagen van de Zillion met VIP-portier Werner: “Frank Verstraeten zette alle sprinklers aan en verzoop zijn publiek. Iedereen ging uit zijn dak”

Edegem/Wilrijk Vrouw raakt middenberm en wagen landt op dak: chauffeur lichtge­wond

In de Doornstraat in Wilrijk, op de grens met Edegem, is dinsdagmiddag een vrouw met haar auto ondersteboven gevlogen en op haar dak terecht gekomen. Dat gebeurde toen de bestuurster per abuis tegen de middenberm reed. De vrouw zat heel even gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.

