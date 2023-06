“Terug naar de gouden eeuw van house”: retro clubben in Café Local

Luc Van der Kelen over zwemmen in open lucht: “Dát is het verschil tussen een vrij land en een land aan de ketting”

Eindelijk is hij er dan, die zomer van een eeuw, zong Gerard Cox. Bij mij komt hij met mijn verjaardag. De dertiende dag van juni. Dit jaar belooft het een pracht van een zomer te worden. Het is nog niet eens vakantie, de scholen zijn nog niet eens gesloten en we hebben al een eerste zomer gekregen.