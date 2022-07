TERRASTIP. Senzelle: kwalitatief en gezellig dineren op de Vlaamsekaai

Antwerpen Rector Herman Van Goethem reageert dag na inferno in zijn universi­teit: “Geld is nu niet mijn voornaams­te zorg”

De brand op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen is geblust, maar laat grote schade achter in het B- en D-gebouw. Na een korte nacht maakt rector Herman Van Goethem de voorlopige balans op: “Het zal nog zeker een jaar of twee duren voor de gebouwen weer toegankelijk zijn.”

7 juli