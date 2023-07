TERRASTIP. Cèpes: lunchen bij de traiteur

Vooruit wil meer drinkwa­terfon­tein­tjes op pleinen en parken én ze beter in kaart brengen

Na de nood aan meer publieke toiletten in Antwerpen - intussen beantwoord - schreeuwt Vooruit - dat wel in het stadsbestuur maar niet in het districtsbestuur van Antwerpen zit - nu ook om meer drinkwaterfonteintjes op hotspots. “Ons Antwerps drinkwater is proper, gezond en betaalbaar, laat het ons dan ook zo veel mogelijk gebruiken.”