Tegen deze drugscrimineel is de aanslag in Borgerhout gericht: “Hij liet eerder zelf al een pastarestaurant onder vuur nemen”

Bilal B., wiens woning in Borgerhout woensdagnacht door vermoedelijk het drugsmilieu werd geviseerd, is in februari zelf nog veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor een aanslag op The Pasta House in Deurne in augustus 2020. Het restaurant was eigendom van Ali O., een concurrent in het Antwerpse drugsmilieu. Tien beklaagden kregen celstraffen. “Ik heb wapens voor het lichaam van Ali”, klonk het in hun chatgroep. Een reconstructie van de bekendste aanslag van Bilal B.