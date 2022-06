“Tegen 2050 kunnen 200.000 gezinnen van hun gasafsluiting af zijn.” Antwerpen rolt warmtenet uit dat energie haalt uit ‘afval’ van industrie

Een warmtenet kun je vergelijken met een centraal verwarmingssysteem, maar dan voor een hele wijk of een stad. Wat anders verloren gaat via koeltorens of schoorstenen in de haven, wordt in een ondergronds buizennetwerk gestopt. Tom Meeuws, schepen voor Leefmilieu (Vooruit), noemt de deal met Fluvius historisch. “We doen in 15 jaar waar Amsterdam 30 jaar over deed. We bieden zo meer energiezekerheid voor aangesloten gezinnen, zodat die niet langer wakker hoeven te liggen van exploderende gasfacturen.”