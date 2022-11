Tazu is beste cocktailbar volgens Gault&Millau: “Een van de weinige cocktailbars die ook gastronomisch eten serveren”

Tazu opende in mei dit jaar in de Vlaaikensgang in Antwerpen, verstopt in een van de oudste huizen van de stad. “Je zou het niet verwachten in het kleine straatje, maar onze cocktailbar heeft mooie, grote ruimtes, minimalistisch ingericht door Axel Vervoordt”, vertelt eigenaar Yves. “In mei dit jaar zijn we geopend, zonder te veel tamtam. Het is de bedoeling om langzaamaan bekend te worden. We zijn een van de weinige cocktailbars die ook gastronomisch eten serveren: chef Rik van Hooydonck zorgt voor een Aziatisch geïnspireerd menu in onze sushibar en bistro. Hij kreeg nu ook een mooie 13/20 van Gault&Millau.”