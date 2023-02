Taxichauffeur van Nigeriaanse prostitutiebende met voodoopraktijken vraagt mildere straf

Berchem Antwerpse moskee overspoeld met hulpgoede­ren: “Eerste camion al richting Turkije vertrokken”

Er rolt een golf van solidariteit door het Antwerpse district Berchem. Tot diep in de nacht zijn mensen hulpgoederen voor de slachtoffers van de aardbeving naar de Selimiye moskee komen brengen. Nadat alles is gesorteerd - een huzarenstukje! - worden de spullen per vrachtwagen naar Turkije gebracht. “Deze ramp raakt niet alleen onze gemeenschap. Héél Berchem springt in de bres. Het is hartverwarmend.”

7 februari