Taxichauffeur in Antwerpse binnenstad vervoert klanten onder invloed van drugs

Antwerpen Rechtszaak aanrijding waarbij twee joodse meisjes stierven in Lange Leemstraat uitgesteld: “Advocaat wist niet dat de zitting vandaag was.”

Normaal zou de zaak tegen vrachtwagenchauffeur Tom D., die in augustus vorig jaar per ongeluk twee joodse meisjes aanreed in de Lange Leemstraat, vandaag behandeld worden voor de politierechtbank. Omdat één van de advocaten echter niet op de hoogte was dat de zitting vandaag plaatsvond, is de behandeling uitgesteld naar 21 oktober. De advocaat van Tom D. was allerminst opgezet met de situatie. “Mijn cliënt ziet hier enorm tegenop.”

30 september