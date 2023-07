Taxichauffeur beboet nadat hij buitensporige tarieven aanrekent aan klanten

Luc Van der Kelen over schrappen van Ineos One: “Kunnen grote projecten nog uitgevoerd worden, nu rechtszaal de ene beslissing na de andere afschiet?”

Er werd een ‘drache nationale’ voorspeld, maar die bleef uit op de nationale feestdag. De zon was van de partij, pret was er zoals altijd en alle koninginnen en koningen waren erbij, zoals in de ‘good old days’. Maar dat kan de industriële ramp voor de Antwerpse haven niet verbloemen, het (voorlopig) schrappen van het grootste havenproject. Ineos One.