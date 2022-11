Tanguy Ottomer verkoopt kleine Nello & Patrasch'kes voor in de kerstboom

We kennen allemaal wel Roodkapje en Sneeuwwitje, maar wist je dat een van de meest gelezen verhalen ter wereld zich in Antwerpen afspeelt? Het levensverhaal van Nello en zijn hond Patrasche speelt zich af in het 19e eeuwse Antwerpen, met op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal waar de onafscheidelijke vrienden op kerstavond sterven voor de Kruisafneming van Rubens. Het verhaal over Nello en Patrasche werd in 1872 geschreven door een Frans-Britse schrijfster, Marie Louise Ramé – haar pseudoniem was Ouida - en heette origineel ‘A dog of Flanders’. Het verhaal is wereldberoemd: er werden meerdere Hollywoodfilms over gemaakt, en in Japan is het zelfs het eerste boek dat kindjes moeten leren lezen in de lagere school.