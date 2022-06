Tanguy Ottomer brengt kinderboek uit over vergeten Belgische legendes

AntwerpenStadsgids en auteur Tanguy Ottomer heeft zijn tweede kinderboek uitgebracht. Na een herwerking van het Antwerpse verhaal Nello & Patrasche , gaat hij een stapje verder en bundelt hij maar liefst 20 vergeten Belgische legendes. Gouverneur Cathy Berx mocht maandagochtend een van de eerste exemplaren in ontvangst nemen. “Iedereen kent Assepoester en Sneeuwwitje, maar de eigen sprookjes zijn we vergeten.”

In 2020 bracht Tanguy Ottomer, Antwerps stadsgids en auteur, zijn eerste kinderboek uit over Ottomers favoriete Antwerpse verhaal: Nello & Patrasche. Nu, twee jaar later, brengt hij zijn tweede kinderboek op de markt, getiteld ‘Van Manneke Pis tot de Betoverde Haas: België in 20 spannende, stoere en grappige verhalen’.

“We kennen allemaal sprookjes en legendes van over de hele wereld: denk aan Assepoester, Sneeuwwitje of Doornroosje. Maar veel mensen kennen daarentegen onze eigen sprookjes niet, zoals de verhalen over Tijl Uilenspiegel, Manneke Pis of Brabo. Het is belangrijk dat deze verhalen niet verloren gaan: daarom bundelde ik twintig Belgische legendes in een leuk voorleesboek. Elke Belgische provincie komt aan bod, en verschillende Belgische illustratoren verzorgden de tekeningen. Ik wilde een boek voor en door België maken”, aldus Ottomer.

Eigen sausje erover

Het boek telt twintig verhalen, van het draak op het Gentse belfort tot Lange Wapper en van het Ros Beiaard tot de boze feetjes van Luxemburg. “Het was enorm fijn om op zoek te gaan naar al deze verhalen en ze te bundelen”, aldus Ottomer. “Legendes hebben vaak verschillende versies, dus was het wel een uitdaging om het ‘correcte’ verhaal te achterhalen. Uiteraard heb ik er mijn eigen sausje over gegoten, maar dan wel zonder van de ‘feiten’ af te wijken.”

‘Van Manneke Pis tot de Betoverde Haas: België in 20 spannende, stoere en grappige verhalen’ bestaat ook als audioboek, dat Tanguy Ottomer volledig zelf insprak. Het boek kost 21,95 euro en is te verkrijgen in verschillende boekenwinkels en op beroepsbelg.be

