Tall Ships meren aan in Antwerpen: alles wat je moet weten over het indrukwekkende zeilevenement

Antwerpen Na zes jaar afwezigheid palmen de ‘kathedralen van de zee’ de Scheldestad weer in. Tijdens de Tall Ships Races zullen honderdduizenden bezoekers zich vergapen aan de grootste en mooiste zeilschepen ter wereld , die nog tot maandag 25 juli aan de Scheldekaaien, het Kattendijkdok en de dokken rondom het MAS liggen aangemeerd. Deze keer is het trouwens dubbel feest, want op de Grote Markt en de Groenplaats wordt het jaarlijkse Bollekesfeest gehouden. Speciaal voor wie komend weekend naar Antwerpen afzakt: álle praktische info op een rijtje.

Hoe verloopt de prestigieuze zeilrace?

The Tall Ships Races 2022 bestaan uit twee races. De eerste race start op 7 juli in Esbjerg (Denemarken) en eindigt in Harlingen (Nederland). De schepen varen van daaruit naar Antwerpen en komen op 22 juli aan. Ze liggen dan aangemeerd aan de Scheldekaaien, het Kattendijkdok en de dokken rondom het MAS. Op 25 juli beginnen de Tall Ships aan de tweede race richting Aalborg (Denemarken).

Zijn de Tall Ships te bezoeken?

Uiteraard. Het dek van heel wat klasse A- en B-schepen (de grootste Tall Ships behoren tot de A-klasse, red.) is gratis toegankelijk op vrijdag van 12u tot 18u en de rest van het weekend van 10 tot 18 uur. Reserveren hoeft niet. Let wel: kapiteins kunnen beslissen om - door omstandigheden - hun schip (tijdelijk) te sluiten voor publiek. Op maandag bereiden de Tall Ships hun vertrek voor en is er geen bezoek aan boord meer mogelijk.

Ik wil een schip bezoeken. Waarop moet ik letten?

De schepen hebben een parketvloer. Draag dus geen naaldhakken of schoenen met spijkerzolen. Verder gaat de toegang tot een schip via een steile en smalle valreep of ‘gangway’. Die is ongeschikt voor kinderwagens. Bezoekers wordt ook met aandrang gevraagd om geen afval achter te laten, niet te roken aan boord en etenswaren of dranken aan land te laten. Hou er, tot slot, rekening mee dat je je aan de waterkant bevindt. Wees voorzichtig en hou kleine kinderen goed in de gaten.

Waar positioneer ik me best om de schepen te zien vertrekken?

De Tall Ships vertrekken op 25 juli tussen 10 uur en 15 uur. Wil je de schepen uitwaaien? Ga dan naar de Kaaien en dokken om ze te zien vertrekken. Wil je weten wanneer een schip vertrekt? Kijk dan op Marine Traffic. Zoek op de naam van een schip en bekijk de ‘actual time of departure’ (ATD) of ‘estimated time of departure’ (ETD). Wil je de volledige vloot zien voorbijvaren? Dan positioneer je je best wat noordelijker, bijvoorbeeld ter hoogte van Lillo of in de bocht van Bath.

Kan ik de schepen bezichtigen van op het water?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de schepen vanop het water te bezichtigen. Aan het MAS kan je opstappen voor een rondvaart via de Antwerp Boat Tours. Reserveer online via www.antwerpboattours.be of ga de dag zelf naar de stand naast de Nassaubrug. Je kan op voorhand een boot reserveren voor je gezelschap, voor een minimum bedrag van €280. De dag zelf betaal je €35 per persoon en zit je samen met andere bezoekers. Ook andere passagiersschepen, zoals River Tours of Flandria, bieden rondvaarten aan.

Hoe kan ik de Tall Ships Races bereiken?

De organisatie verwacht honderdduizenden bezoekers. Dat betekent: grote drukte. Kom dus op tijd en check de bereikbaarheid voor je vertrekt. Laat liefst je auto thuis, en neem het openbaar vervoer, de fiets, step of kom te voet. De efficiëntste route vind je op www.slimnaarantwerpen.be.

Waar kan ik mijn auto of fiets parkeren?

De organisatie raadt zeer sterk af om met de auto tot in het centrum van Antwerpen te rijden. Parkeer je auto dus best in een Park and Ride aan de rand van de stad en neem de tram of velo naar het evenement. Kom je met de fiets? Dan kan je je tweewieler stallen in de extra fietsenstallingen aan het Steenplein, het MAS of het Havenhuis.

Is het evenement geschikt voor kinderen?

Kinderen zijn zeker welkom op The Tall Ships Races. Ook voor de kleinsten is er een muzikaal programma en animatie voorzien. Ga je aan boord van een schip? Houd je kind dan goed in het oog, want er worden geen speciale veiligheidsmaatregelen genomen voor kinderen. Je neemt best ook geen kinderwagen mee aan boord, de historische schepen zijn hier niet op voorzien en hebben soms smalle doorgangen. Kleine tip: haal in de EHBO-post een polsbandje voor je kind en vul er je gegevens op in. Zo kunnen verloren kindjes snel terug naar mama of papa gebracht worden.

Is het evenement toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

Rolstoelgebruikers kunnen de schepen bekijken vanaf de wandelboulevard. Kom best vroeg in de ochtend, dan is het minder druk. Het is helaas niet mogelijk om met een rolstoel aan boord va de schepen te gaan. De historische schepen hebben nauwe en moeilijke doorgangen. Aan het Zaha Hadidplein kan je van de optredens genieten op een rolstoelpodium. Ook hier kom je best op tijd voor een goede plek. Er zijn een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien op de parking van het Havenhuis (Merantistraat).

Hoe betaal ik voor eten en drinken?

Je kan op alle evenementpleinen betalen met een herlaadbare kaart. Je kan zo’n kaart gratis verkrijgen en geld opladen aan de kassa’s, met cash of met een betaalkaart. Je kan je kaart zelf ook opladen met payconiq via de smartphone. Het eventuele resterende saldo kan je na het evenement, tot 9 augustus, heel eenvoudig terugvragen via tallships.antwerpen.be/refund/

Welke randactiviteiten staan er tijdens de Tall Ships Races op het programma?

Op zaterdag trekt de Crew Parade doorheen de stad. Heel wat bemanningsleden, gekleed in hun officiële uniformen, vertrekken dan om 14.30u aan het Zuiderterras op de Scheldekaaien. Vandaar uit gaat het via de kaaien naar het MAS. De aankomst van de parade is tussen 16u en 17u voorzien aan het Havenhuis op het Zaha Hadidplein. Daar eindigt de parade met een prijsuitreiking.

Op zaterdagavond zal er tussen 22.30u en 22.45u op drie verschillende plaatsen vuurwerk worden afgestoken. De organisatie belooft een prachtig schouwspel. De beste plekken om het spektakel te aanschouwen? Het Loodswezen, de Rijnkaai, het Droogdokkenpark, het Limaplein, het Zaha Hadidplein, het Kattendijkdok en het Verbindingsdok.

Op de Hanzestedenplaats, aan het MAS, kunnen bezoekers het hele weekend terecht in Ecopolis. Daar stellen onder meer de Antwerpse haven en tal van havenbedrijven hun duurzame projecten voor.

Aan de Napoleonkaai staat dan weer een maritieme markt, waar er allerlei standjes te vinden zijn met lekkernijen snuisterijen.

De organisatie voorziet ook een uitgebreid muzikaal programma. Welke optreden staan er gepland?

Aan het Havenhuis op het Zaha Hadidplein barst het feestje vrijdagavond al los met een heuse I love the 90’s-party waarbij 2 Fabiola, 2 Unlimited en Sylver met DJ Wout de boel op stelten zetten. Op zaterdag is er voor elk wat wils op het Zaha Hadidplein, met de Break Free Queen Tribute Show, Cookies And Cream en Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob. Op zondag is het familiedag met een optreden van Kapitein Winokio voor de allerkleinsten, en zijn er verder ook optredens van Lady Linn, The Starlings, Les Truttes en tot slot Robert Falcon. Ook op het Steenplein is de ambiance verzekerd, met op vrijdag een afterwork party door The Love Below en op zaterdag en zondag optredens van DJ Papa Mojito, Eagl, Les Inconnus, Cream Colored Ponies en vele anderen. Op zondag zorgt radio Minerva voor een heuse thé dansant, voor iedereen die graag de benen losgooit.

Maken dit jaar het feest helemaal compleet: de Bollekesfeesten.

Inderdaad. Alsof het allemaal niet genoeg is, organiseert de stad het hele weekend het jaarlijkse Bollekesfeest op de Grote Markt en de Groenplaats. Op de Grote Markt kan je terecht voor een uitgebreid muzikaal programma, terwijl je op de Groenplaats een enorm terras met allerlei standjes met streekproducten kan terugvinden. Het volledige programma en alle praktische info staat op www.bollekesfeest.be.

