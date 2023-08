Taco's van Alma Libre komen naar Antwerpen: “Elke taco wordt gecombineerd met dé perfecte cocktail”

Zeg niet meer ‘carpe diem’, maar ‘avoca te’: Antwerpse professor ontdekt nieuwe variant voor bekende leuze

De Latijnse leuze ‘carpe diem’ kent u wellicht al, maar heeft u ooit al eens gehoord van ‘avoca te’? Archeologen vonden in Mortsel een drinkbeker met de leuze op gegraveerd, volgens Christian Laes, professor geschiedenis van de oudheid (Universiteit Antwerpen), is de uitdrukking een – nieuw ontdekte – manier om ‘amuseer je’ of ‘veel plezier’ te zeggen. Nergens anders werd tot op heden een voorwerp met hetzelfde opschrift gevonden.