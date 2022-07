Taaldocente begint petitie tegen schorsing medewerkers UAntwerpen: “Stop de cancel culture”

De UAntwerpen besliste vorige week om twee medewerkers per direct te schorsen omdat ze eind mei uitspraken over joden en Marokkanen hadden gedaan. Het gesprek werd stiekem gefilmd en belandde op sociale media. Op de beelden spraken een onderwijsbegeleider en een administratieve medewerker over “gebrekkig Nederlands” bij studenten van Marokkaanse origine. Van de joden hadden ze naar eigen zeggen “geen last”.

‘Cancel culture’

“De opname is geenszins een bewijs van racisme”, zegt Elbers. “Ze toont een informeel gesprek tussen twee personeelsleden over onderwerpen waar ze in hun lespraktijk mee geconfronteerd worden: interculturele problemen, integratie en taalachterstand bij bepaalde bevolkingsgroepen. We zijn het niet noodzakelijk eens met wat er werd gezegd, maar er was in geen enkel opzicht sprake van strafbare haatspraak.”