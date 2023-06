“’t Stad is geen stort”: zwerfvuilkubus moet bewustwording rond zwerfvuil vergroten

KdG Hogeschool wint award voor meest ondernemen­de hogeschool in Europa

In Barcelona werden gisteren de Triple E Awards uitgereikt voor uitmuntendheid in ondernemerschap en engagement in het hoger onderwijs wereldwijd. KdG nam de ‘Young Entrepreneurial University of the Year Award’ in ontvangst. De centrale spil in dit alles is het KdG ondernemerscentrum.