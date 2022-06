Syriëstrijder krijgt vijf jaar en verliest Belgische nationaliteit

Abdelaziz Bali vertrok in 2014 naar Syrië en werd kort na zijn vertrek veroordeeld in het proces rond Sharia4Belgium. Hij kreeg toen 5 jaar effectief opgelegd.

Ook voor de rechtbank in Mechelen liet hij verstek gaan, mogelijk omdat hij intussen overleden is. Omdat daar echter geen zekerheid over is, vond de rechtszaak gewoon plaats.