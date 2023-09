Sven Pichal vraagt week uitstel voor beslissing over verdere aanhouding; medeverdachte moet eveneens in gevangenis blijven

UPDATEVoormalig radiopresentator Sven Pichal (44) moet nog minstens een week in de gevangenis blijven. Zijn advocaat Walter Damen vroeg dinsdagmorgen onverwacht uitstel aan de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die over zijn verdere aanhouding moest beslissen. Medeverdachte Benoit D. (35) had net als Pichal uitzicht op een vrijlating met elektronische enkelband maar de KI wees dat af. Hij moet in de gevangenis blijven.

Sven Pichal wordt verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van kindermisbruik. Pichal heeft daarom met onmiddellijke ingang ontslag genomen bij de VRT, waar hij onder meer ‘De inspecteur’ presenteerde op Radio 2. Pichal zou de beelden van kindermisbruik doorgespeeld gekregen hebben van Reuben D.B. (34), een man die actief is in het musicalcircuit. Reuben D.B. had de beelden uitgewisseld langs het chatkanaal Bullchat dat populair is onder homo’s.

Reuben D.B. werd als eerste op 18 augustus gearresteerd. Hij bekent de feiten en heeft zich niet verzet tegen zijn aanhouding. Aanstaande donderdag komt hij voor de raadkamer die beslist of hij nog één maand in de cel moet blijven.

Sven Pichal werd een week later op 25 augustus gearresteerd. Hij verzette zich vorige week wél tegen een verdere opsluiting in de gevangenis. De raadkamer wilde zijn opsluiting omzetten in een huisarrest met een elektronische enkelband. Daarmee ging het parket niet akkoord.

Dinsdagmorgen moest de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslissen of Pichal de gevangenis met een enkelband mocht verlaten. Tijdens de debatten achter gesloten deuren vroegen advocaten Walter Damen en Davina Simons onverwacht een uitstel. Zij willen een aantal zaken uit het dossier verder uitklaren en hebben daarvoor meer tijd nodig. Meer uitleg wilden de advocaten niet kwijt. De KI zal pas volgende dinsdag een beslissing nemen. Tot zo lang blijft Pichal in de cel.

Mogelijk kijkt de verdediging van Pichal de kat uit de boom over wat er donderdag met hoofdverdachte Reuben D.B. gebeurt. De raadkamer beslist dan over zijn verdere opsluiting.

Geen enkelband toegekend

De derde verdachte in dit onderzoek naar kinderporno, de 35-jarige theatermedewerker Benoit D., kwam dinsdagmorgen eveneens voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Benoit D. is actief in de theaterwereld en werkt daar geregeld samen met tal van bekende Vlaamse acteurs. Hij zit in dezelfde situatie als Sven Pichal. De raadkamer wilde hem vrijlaten met een elektronische enkelband maar het parket ging in beroep.

Volledig scherm Advocate Lesley Vermeulen staat de derde verdachte Benoit D. bij. © Joel Hoylaerts / Photonews

Advocate Lesley Vermeulen hield een pleidooi van bijna een uur voor de KI. Achteraf wilde zij geen commentaar kwijt. De KI besliste naderhand dat Benoit D. zijn voorarrest in de gevangenis moet verderzetten en geen aanspraak kan maken op een elektronische enkelband.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.