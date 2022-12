Supporters in Waagnatie teleurgesteld na uitschakeling van Rode Duivels: “Het bier brengt troost”

De Waagnatie was een van de weinige locaties in Antwerpen waar de wedstrijden van de Duivels op een groot scherm werden getoond. Donderdag waren er zo’n 800 aanwezige voetballiefhebbers. Organisator Alain Geuns was tevreden met de opkomst. “Voor een donderdagnamiddag is dat meer dan oké. De sfeer was leuk en spannend. Uiteraard is het jammer dat onze ploeg is uitgeschakeld.”

Een deel van de grote Waagnatie was afgezet met grote gordijnen. Rood-gele verlichting en twee grote Belgische vlaggen naast het scherm kleedden de ruimte gezellig in. In een ander gedeelte met een hamburger- en snackkraam konden bezoekers een hapje eten. In de zaal was er veel sfeer, ondanks de magere 0-0. De aanwezige voetbalfans hadden zich uitgedost in de Belgische kleuren. 94 minuten lang hebben ze geduldig gewacht op het verlossende doelpunt dat maar niet wilde komen.

Volledig scherm Spanning alom tijdens de laatste minuten van België-Kroatië. © Klaas De Scheirder

‘What the fuck’

Tijdens het laatste kwartier steeg de spanning. Elke keer als de bal in de buurt van de goal van de tegenstanders kwam, werd er gejuicht. Tijdens de bijna-goal van Lukaku in de 90ste minuut barstte er heel even feestvreugde uit, gevolgd door enorme teleurstelling en gevloek. Even later floot de scheidsrechter de wedstrijd af. Iemand riep luid ‘what the fuck’ en enkele tientallen gefrustreerde mannen liepen meteen naar buiten. Het overgrote deel van het volk liet het niet aan zijn hart komen en dronk vrolijk zijn pint verder op.

“Het doet diep zeer dat we zijn uitgeschakeld, maar ik ben trots dat de Duivels hebben laten zien dat er een toekomst is. Vanavond hebben de spelers veerkracht, flexibiliteit en snelheid laten zien. Ze hadden echte vechtlust, maar de bal wilde er gewoon niet in. Soms heb je pech bij voetbal”, zegt Tanguy Mortelmans (44) die samen met zijn vrienden William Stoop (46), Kris Cox (45) en Peggy Dhaese (46) kwam supporteren. “Het is leuk om hier in groep naar het voetbal te kunnen kijken. Jammer dat het scherm drie keer even is stilgevallen, maar de sfeer zat goed. Nu we zijn uitgeschakeld brengt het bier troost.” Ook Amy en Margot kwamen naar de Waagnatie. “We zijn hier vooral voor de sfeer en minder voor het voetbal. Voor ons kan het feestje gewoon verdergaan, maar heel wat mannen zijn meteen naar huis gegaan”, lachen ze.

Volledig scherm De uitschakeling van de Rode Duivels kwam hard aan bij sommige supporters. © Klaas De Scheirder

Teleurstellend wereldkampioenschap

Ook Mathias (27) kwam met zijn vrienden kijken. “Na twee teleurstellende wedstrijden heeft Martinez naar het volk geluisterd en zijn tactiek gewijzigd. Met een viermansverdediging en Leandro Trossard trokken onze Duivels het veld op met maar één doel, de overwinning. De eerste helft kende we een moeilijke start, maar nadien kwamen we er voorzichtig uit en dat resulteerde in twee kansen voor Mertens. Tijdens de rust kwam Lukaku op het veld die voor een ommekeer zorgde. Uiteindelijk creëerde hij drie grote kansen, maar kreeg de bal niet tegen de netten. Na vier minuten extra tijd kwam er een einde aan een teleurstellend wereldkampioenschap.”

Volledig scherm Tanguy en zijn vrienden vinden dat de Duivels goed gespeeld hebben donderdagavond. © CVDP

Volledig scherm Amy en Margot kwam naar de Waagnatie om te supporteren voor de Duivels. © CVDP

