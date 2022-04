Supporters en spelers brengen op Bosuil beklijvend eerbetoon aan overleden Cercle-doelman Miguel Van Damme

De acht favoriete plekken in Antwerpen van kersvers Miss België Chayenne Van Aarle (22): "Als ik in Geraards­ber­gen was blijven wonen, was ik nu misschien niet Miss België geweest”

Belgiës mooiste vrouw? Die woont in Antwerpen: Chayenne Van Aarle (22) kreeg twee weken geleden het kroontje van Miss België 2022 overhandigd. Chayenne groeide op in Geraardsbergen, maar woont al enkele jaren op Linkeroever. En daar wil ze nooit meer weg: “Ik ga vaak wandelen aan Sint-Anneke, zo maak ik mijn hoofd leeg.” Hieronder verklapt ze ons haar acht favoriete plekjes in de stad.

