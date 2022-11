Superkartel met Antwerpenaar en Belgische ‘bank’ opgerold: “Ze hadden een derde van Europese cokehandel in handen”

Column Luc Van der Kelen over het nieuwe ontwerp voor de Boerento­ren: “Huts is het prototype van de Antwerpe­naar die groots denkt”

Als Fernand Huts iets in zijn hoofd heeft, is er nog weinig dat hem daarvan af kan brengen. Zijn plan voor de Boerentoren heeft dus een grote kans om gerealiseerd te worden, of de burgemeester nu mee is of niet, hoewel, niet noodzakelijk in dezelfde vorm. Hij zal ook niet uit het oog verliezen, wie de eigenaar is van de Boerentoren.

26 november