Superfan Jurgen over het overlijden van zijn boezemvriend Peter Renkens van de Confetti’s: “Peter was een grote mijnheer en vroeg me zijn werk verder te zetten”

Ongerust­heid over Orpea: Zorg en Gezondheid wil sluiting ’t Bisschop­pen­hof­je in Deurne “op de voet volgen”

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid is ongerust over het lot van de bewoners en personeel van ‘t Bisschoppenhofje in Deurne, dat door de financieel geplaagde rusthuisgroep Orpea wordt gesloten. Zorg en Gezondheid wil de sluiting “op de voet volgen” en legt daarom “beschermende maatregelen” op.