Sugar Jackson is thuis na zwaar ongeval: “Mijn hele bokscarrière lang gaf ik geen kik. Nu schreeuwde ik het uit van de pijn”

“Als politica ben je wel wat gewoon. Maar na een gemeenteraad onder politiebegeleiding naar huis gevoerd worden, is een brug te ver.” Nadat het Antwerpse stadsbestuur als besparing de jaarlijkse projectsubsidie van 720.000 euro voor de cultuursector had geschrapt, werd schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) kop van Jut. Nu gaat ze in op de bezorgdheden van de cultuurwereld, door toch 200.000 euro per jaar uit te delen aan startende kunstenaars. “Hoe de volledige sector op het ‘fonds voor nieuwe makers’ zal reageren? Dat is moeilijk in te schatten.” Een exclusief gesprek.