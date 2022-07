Studie UAntwerpen toont aan: “Politici bereiken niet altijd wat ze willen op sociale media”

Antwerpen Apparte­ment in Zonstraat compleet vernield na uitslaande brand: 68-jarige man overleden

In de Zonstraat in Borgerhout is woensdagmiddag een bijzonder hevige brand uitgebroken. Het vuur startte in een appartement op de eerste verdieping en richtte behoorlijk wat schade aan. Het getroffen appartement is voorlopig compleet onbewoonbaar. Een 68-jarige man is helaas overleden door de brand.

6 juli