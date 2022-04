Studie UAntwerpen: “Havenbedrijven kunnen nog heel wat water besparen”

Het project kreeg de titel WaterREACT: Water Reuse and Exchange Advanced Computational Tool. “Vlaanderen staat in de top drie van Europese gebieden die kampen met waterstress”, vertelt Van Winckel. “Water is hier schaars door de combinatie van een grote bevolkingsdichtheid en weinig grote waterlopen.” Daar komt nog eens bij dat de industrie goed is voor 40 procent van het watergebruik in Vlaanderen. “Als je dan weet dat veel van die bedrijven kraantjeswater als koelvloeistof gebruiken, of om trucks en silo’s af te spuiten, dan is het potentieel voor het hergebruik van water overduidelijk.”