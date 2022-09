Students on Stage trapt Antwerps academiejaar op gang: “Ondanks de regen zit de sfeer goed”

AntwerpenDe regen hield studenten niet tegen om het academiejaar al feestend in te zetten tijdens Students on Stage op het Sint-Jansplein. De lessen starten morgen pas, vandaag was het nog een dagje genieten tijdens het studentenfestival.

Op maandag 26 september werd het startschot gegeven voor het nieuwe academiejaar. Traditiegetrouw horen daar ook twee festivals bij. Op het Sint-Jansplein en op campus Drie Eiken vierden de studenten hun terugkeer naar de aula. Ze leren er nieuwe vrienden kennen, maken kennis met verschillende studentenverenigingen, dj’s zorgen voor de sfeer en drank en hapjes worden verkocht aan studentikoze prijzen.

10.000 studenten

Op het Sint-Jansplein organiseert Unifac, de overkoepelende studentenvereniging van de Stadscampus van UAntwerpen, het festival ‘Students on Stage’. Coronajaar 2020 buiten beschouwing genomen, groeit het aantal studenten dat naar het festival komt jaarlijks aan. “Afgelopen jaar merkten we dat er na corona een enorme knaldrang was. We mochten dan ook een recordaantal studenten ontvangen, ze waren maar liefst met 10.000. Hopelijk kunnen we dat aantal dit jaar evenaren,” aldus Jade Dewitte, eindverantwoordelijke van Students on Stage.

Op het festival zijn ook 20 studentenclubs vertegenwoordigd. “Wat Students on Stage van andere student kick-offs onderscheidt, is dat het festival volledig georganiseerd wordt door studenten. We kunnen rekenen op 250 studenten die de dag zelf meehelpen met de organisatie”, vertelt Unifac-voorzitter Jannes Van Dijck.

Volledig scherm Students on Stage op het Sint-Jansplein. © Klaas De Scheirder

Lokalen afgebrand

Maarten Lambrechts (19), Sander Jacobs (19) en Nolan Peeters (18) staan onder een paraplu bij te praten. Zij beginnen aan hun tweede jaar Architectuur. “Door de regen is het rustiger dan vorig jaar”, denkt Maarten. “Maar het volk zal nog wel komen. We kijken wel uit naar het komende academiejaar. Vooral de ontwerplessen vind ik leuk.” “Al kijken we er niet enkel naar uit voor de lessen, ook voor het studentenleven natuurlijk”, vult Sander aan. “Vorig academiejaar is redelijk normaal verlopen na corona, hopelijk dit jaar ook. Al is er nu wel een deel van de lokalen waar we les zouden krijgen, afgebrand. Ik denk dat we dus meer les zullen hebben in een ander gebouw”, aldus Nolan.

Volledig scherm Leden van studentenclub Conservatio op Students on Stage. © Klaas De Scheirder

Hele dag feesten

Hanne Boets (21) staat met een blauw lint om haar schouder de studentenclub Conservatio te promoten op Students on Stage. De club voor studenten Conservatie en Restauratie startte in 2020, daarvoor had de studierichting nog geen club. “We organiseren vooral educatieve evenementen, lezingen, museumbezoeken ...”, legt Hanne uit. “Maar ook feestjes uiteraard. Cantussen en dopen doen we niet: dat is niet onze ambitie.”

“Vandaag verkopen we hier lidkaarten, totebags, sangria en nacho’s. Het is jammer van het weer, maar het is toch gezellig. We kijken echt uit naar komend academiejaar, het eerste jaar dat we volledig ons ding kunnen doen. Toen we zijn opgestart was het namelijk volop corona, en in 2021 hebben we in het begin van het jaar ook een paar activiteiten moeten annuleren.”

Voor Lina Bastini (23) en Elias Moonen (23) is het hun laatste Students on Stage. Zij studeren (hopelijk) dit jaar af als biochemicus en bio-ingenieur. “Dat is op campus Drie Eiken in Wilrijk, maar we zijn toch naar hier gekomen. We zitten hier ook op kot, in het centrum", vertelt Elias. Of ze uitkijken naar het komende academiejaar? “Nee, ik ben het echt beu na vijf jaar", lacht Lina. “Maar vandaag gaan we nog een hele dag feesten.”

Volledig scherm Elias, Lina en nog twee vrienden tijdens Students on Stage op het Sint-Jansplein. © Klaas De Scheirder

