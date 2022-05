Studenten zitten samen met Jinnih Beels over welkomstrituelen

Antwerpen In dit Antwerps hotel verbleef Dua Lipa: een oud herenhuis met veel karakter

Heel misschien zal je het al opgemerkt hebben, maar: Dua Lipa is dit weekend in Antwerpen geweest. De Britse zangeres trad vrijdag en zaterdag op in het Sportpaleis, en schoof vrijdagmiddag al aan tafel in het Antwerpse restaurant Veranda. Slapen en ontbijten deed ze in een klein boetiekhotel op de Belgiëlei, Boulevard Leopold Rooms & Suites. “Ze heeft bij haar afscheid een lief tekstje in het gastenboek geschreven”, vertelt eigenaar Martin Willems (57).

