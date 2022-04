Studenten zamelen 430 dozen maandverband in tegen menstruatiearmoede: “Dit wordt een jaarlijkse actie”

Antwerpen Omstreden luifel van luxehotel Botanic Sanctuary in alle stilte afgebroken, terwijl inspectie vierde bouwin­breuk vaststelt

Enkele maanden nadat de inspectie Onroerend Erfgoed inbreuken vaststelde tijdens de bouwwerken van het luxehotel Botanic Sanctuary in Antwerpen, is één van de drie nu rechtgezet. De stalen luifel — die de geliefde Japanse notenboom in gevaar zou brengen— is na veel kritiek uiteindelijk in alle stilte afgebroken. Toch blijft de teller op drie inbreuken staan: de negen bogen aan de ingang van het hotel blijken nu ook zonder vergunning geplaatst te zijn.

29 maart