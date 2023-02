Studenten verkopen in shoppingcenter beschermhoes tegen drogeren: “Komt alsmaar vaker voor”

Scholieren en studenten mogen de komende tweeënhalve maand vanuit een leegstaand winkelpand in het Shopping Promenade in Kapellen hun eigen producten aan de man brengen. De studentenonderneming ‘Drava’ mocht woensdagnamiddag de spits afbijten. Het groepje verkoopt stoffen hoezen voor bekers of glazen die de uitgaande jeugd moeten beschermen tegen ongewenste verdovende middelen in hun drankje.

Afgelopen zaterdag vormde de hal van Kapels shoppingcenter nog het decor voor de Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) Verkoopdag. Op die gelegenheid kwamen 28 mini-ondernemingen en Small Business Projects hun zelfontworpen producten voorstellen en verkopen. Nog tot en met einde april krijgen de jongeren via Vlajo voor het tweede schooljaar op rij iedere woensdagnamiddag, vrijdag en zaterdag daarvoor hun vaste stek ter beschikking in het winkelcentrum.

Gevaarlijk fenomeen

Met steun van de Provincie Antwerpen mag de ondernemende jeugd sinds woensdag een leegstaande winkel vlak bij de ingang aan de Vredestraat inpalmen. De pop-up in Shopping Promenade werd aan de start van deze editie bemand door Naruz Erdogan (18), Dilara Aram (19), Marnix Götze (19), Paula Iturrieta Leon (21) en Matthias van der Burgh (22). Zij zijn allemaal eerstejaarsstudenten Internationaal Ondernemen aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. Voor hun ‘Small Business Project’ verkopen zij onder de naam ‘Dravaz’ hoezen om bekers of glazen af te dekken. “Ons product biedt een oplossing tegen een alsmaar vaker voorkomend probleem, namelijk gedrogeerd worden. We horen dat dat dikwijls gebeurt. In cafés, op feestjes, tijdens festivals... Uit onze bevraging bleek zelfs dat de helft van de tweehonderd respondenten daar zelf al mee te maken heeft gehad of een slachtoffer persoonlijk kent”, aldus Marnix. “De hoes beschermt je tegen mensen met foute bedoelingen die iets in je drankje willen doen. We hopen dat iedereen zich dankzij ons product weer veilig kan voelen.”

Compact

De hoes bestaat uit restjes stevige stof, waarin een gaatje gemaakt is, bedoeld voor een rietje. Je kan die ofwel verkrijgen met een scrunchie (stoffen elastiek) erbij, waar je de hoes dan in bewaart, zodat je het geheel rond je pols of in je haar kan dragen. Het is tevens verkrijgbaar in de vorm van een zakje met een sleutelhanger eraan. “Omdat het zo compact is, kan je het makkelijk meenemen.”

Dat concept heeft toch enige belangstelling. “Op twee uur tijd hebben we hier al een zevental exemplaren kunnen verkopen. We zijn blij dat we van Vlajo de kans krijgen om hier in een shoppingcenter te staan”, klinkt het bij de studenten.

Praktische info

De prijs voor een hoes met scrunchie of zakje bedraagt 9 euro. Met beide accessoires erbij betaal je 11 euro. Meer informatie of een beschermhoes bestellen kan via het Instagram-account drava_be. De Vlajo pop-upshop in Shopping Promenade (Antwerpsesteenweg 39, Kapellen) is nog tot en met zaterdag 29 april iedere woensdag (14-18u), vrijdag (10-18u) en zaterdag (10-18u) open.

