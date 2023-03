Studenten UAntwerpen cantussen nu ook op ... thee: “Spelgehalte zal wellicht iets lager liggen”

Moord in het Phoenix­park in Kalmthout (1922): werd industri­eel Paul Steinmann vermoord door minnaar van zijn vrouw of wist hij te veel over diamanten?

De nacht van 22 op 23 juni 1922 weerklinken er ’s nachts twee schoten vanuit het Phoenixpark in Kalmthout. De Antwerpse zakenman Paul Steinmann sterft een week later aan zijn schotwondes. Echtgenote Lucie Martroye en haar minnaar, notariszoon Leon Van de Wouwer, worden na een ophefmakend assisenproces veroordeeld. Schuldig? Danny Mathysen – die opgroeide in een deel van het park - komt na twaalf jaar onderzoek tot een ander verrassend inzicht. Iets met Duitsers, diamanten en een Wereldoorlog.