Studenten 'poetsen' tijdens infodag uit solidariteit met poetspersoneel

Antwerpen Yuri (17) woont met zijn gezin in nooddorp op Linkeroe­ver: “De eerste weken in België waren moeilijk, nu gaat het al veel beter”

De Middenvijver op Linkeroever is nog één grote werf, maar de eerste Oekraïense vluchtelingen nemen stilaan hun intrek in de containerwoningen van het nooddorp in opbouw. De komende weken verhuizen zo’n 600 Oekraïners van woonzorgcentrum De Tol naar Linkeroever. Yuri (17), zijn zusje Anna (11), moeder Lyudmila (40) en grootmoeder Liubov (67) verhuisden vorige week als een van de eerste gezinnen naar een containerwoning.

4 mei