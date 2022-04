Studenten openen pop-up theewinkel voor goed doel

AntwerpenVandaag hebben acht studenten van de Thomas More hogeschool een pop-upwinkel geopend in de Kronenburgstraat. De laatstejaarsstudenten van het graduaat Winkelmanagement verkopen in Miskina tientallen soorten thee en kruiden. De opbrengst gaat integraal naar Habbekrats, een organisatie voor jongeren met een moeilijke thuissituatie. “Voor dit eindproject willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en een meerwaarde betekenen voor de buurt.”

Het laatste wapenfeit van studenten Christophe (21), Gohar (21), Jelle (19), Karolina (21), Luka (22), Mathias (31), Matti (21) en Sayana (21) voor ze afstuderen: een pop-upshop openen om hun ondernemingsskills te testen. Vandaag, 19 april, startten de acht studenten met Miskina, een pop-upwinkel in de Kronenburgstraat. In Miskina vind je een assortiment specerijen, thee en accessoires zoals theepotten, tajines, zoutvaatjes, enzovoort.

“We ontwikkelden ook een eigen theeblend, met de naam More-T als verwijzing naar Thomas More”, vertelt Sayana. “Daarin zit hibiscus, pepermunt en toetsen van rozenblaadjes. Je kan de thee warm serveren, maar hij kan ook als dorstlesser koud gedronken worden. Waarom we voor thee en kruiden hebben gekozen? Een goede kennis van ons heeft een eigen zaak in deze producten, die we konden aankopen voor onze pop-up. En het zijn ook gewoon fijne producten om mee te werken.”

Meerwaarde

“Miskina komt uit het Sanskriet en betekent zorgzaamheid”, gaat Luka verder. “Vandaag komt het woord ook in het Arabisch voor, en betekent het ‘ocharme’ of ‘ongelukkige’. Dat past bij de maatschappelijke meerwaarde die we aan het project willen koppelen. De opbrengst van Miskina gaat namelijk volledig naar Habbekrats, een organisatie voor jongeren in de buurt, vaak met een moeilijke thuissituatie. De jeugdorganisatie zet zich in voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar: Habbekrats zorgt voor vrijetijdsbesteding, leuke uitstappen en activiteiten.”

“In de wijken rond de Thomas More Campussen en Nationalestraat zijn veel jongeren te vinden die op de steun van Habbekrats kunnen rekenen. De organisatie ligt ons nauw aan het hart: we zijn hen met de school eens gaan bezoeken, we hebben de gezichten van de jongeren gezien,... Ik denk dat veel Antwerpenaren Habbekrats nog niet kennen, dus willen we hen nu in de spotlights zetten. Voor dit eindproject willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en een meerwaarde betekenen voor de buurt.”

Miskina is geopend van maandag tot zaterdag van 10 tot 17 uur, en dat nog tot 14 juni. Miskina heeft ook een webshop.

Volledig scherm Antwerpse studenten openen een pop-up theewinkel. © Klaas De Scheirder