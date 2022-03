Studenten kunnen weer bloed geven op Stadscampus

Minstens twee keer per jaar organiseert het Rode Kruis Vlaanderen een bloedinzameling in zes Vlaamse studentensteden, voor en door studenten. Daarmee hoopt ze jonge, fitte mensen op een laagdrempelige manier te laten kennis maken met bloed geven om zo de bloedvoorraad op peil te houden. Dit jaar worden er tussen 22 februari en 23 maart in totaal 27 momenten ingepland waarop studenten bloed kunnen geven. De aftrap werd al gegeven op maandag 22 februari in Kortrijk, en deze week is Antwerpen aan de beurt.

Fruitbuffet

De inzameling op de Universiteit Antwerpen vindt plaats in het Donorcentrum bij het UZA (7-10 maart), en op de Stadscampus (9 maart). “Ik vind het heel hartverwarmend om te zien hoeveel jongeren zich engageren om donor te worden”, zegt Jasmien Van Oprooij, stadsverantwoordelijke van Bloedserieus Stadscampus Antwerpen. “Jaarlijks zien we zowel studenten die pas beginnen te studeren alsook oud-studenten die toch even een gaatje hebben kunnen vrijmaken in hun werkagenda langs de Stadscampus passeren.” Na het doneren kan iedere bloedgever genieten van een fruitbuffet en andere gezonde snacks, zodat hij of zij terug voldoende suikers binnenkrijgt. De weldoeners krijgen er bovendien nog een leuke goodiebag bovenop.

Met de actie 'Bloedserieus' mikt het Rode Kruis op Vlaamse studenten.

10% méér jong bloed

In het voorjaar van 2021 was Bloedserieus goed voor 4.545 bloeddonaties door studenten. Dit jaar mikt het Rode Kruis Vlaanderen samen met de deelnemende universiteiten op 5000 donaties, of zo’n 10% meer. Op die manier hopen ze studenten te overtuigen van een langere carrière als donor.

Voor Bloedserieus op de Stadscampus in Antwerpen, maar ook voor campus Drie Eiken in Edegem kan je een afspraak maken via www.bloedserieus.be/nl/steden/antwerpen

Met de actie 'Bloedserieus' mikt het Rode Kruis op Vlaamse studenten.