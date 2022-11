“Studenten drinken minder dan ze denken”: Antwerpse campagne moet foute perceptie rond alcoholgebruik bijsturen

Urenlang in het café hangen, troebele cantussen met een dikke tong doorzingen en zonder slaap, maar mét een bieradem naar de les: de perceptie heerst dat studenten zich meerdere keren per week laten vollopen met alcohol, maar onderzoek van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met stad Antwerpen en VAD (het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol- en andere drugs) toont aan dat dat beeld niet helemaal klopt. 1866 studenten van UAntwerpen namen deel aan het onderzoek.

Minder bingedrinken

De cijfers tonen weliswaar aan dat de Antwerpse studenten drinken, maar ze werpen ook een ander licht op de kwestie. Terwijl de meeste studenten (60,8%) denken dat de doorsnee student twee keer per week of vaker alcohol drinkt, blijkt 79% van de studenten maximaal één keer per week alcohol te drinken. Ook denken studenten over andere studenten dat ze vaker dronken worden dan in realiteit het geval is. Terwijl 73,6% van de studenten denkt dat hun doorsnee medestudent wekelijks of vaker dronken wordt, blijkt dat 64,3% dit maximaal één keer per maand doet.

Memes en video's moeten de mispercepties rond alcoholgebruik ontkrachten.

Bingedrinken, waarbij op korte tijd grote hoeveelheden alcohol verzet worden, gebeurt in de praktijk veel minder dan gedacht: studenten denken dat 73,3% van hun mannelijke en 66,1% van hun vrouwelijke collega’s meer dan twee keer per maand aan bingedrinken doen. Dat klopt niet, want de studenten geven zelf aan dat 68,9% (mannen) en 76,9% (vrouwen) er zich maximaal één keer per maand aan bezondigen.

Memes en video's moeten de mispercepties rond alcoholgebruik ontkrachten.

Sociale norm nastreven

73,3% van de studenten geeft aan dat ze zelden of nooit moeite hebben om iets non-alcoholisch te bestellen op studentikoze activiteiten. Zeker sterke drank wordt door de Antwerpse studenten niet tomeloos geconsumeerd: 79% van de studenten drinkt minder dan één keer per maand sterke drank.

“De perceptie is dat er ontzettend veel gedronken wordt, terwijl dat in de praktijk veel minder het geval is”, legt Hanna van Roozendaal (UAntwerpen) uit, doctoraatsstudente binnen de ‘Leerstoel Jongeren en Alcohol’ aan de Antwerpse universiteit. “Die foute perceptie is niet ongevaarlijk: jongeren kunnen ze als sociale norm gaan beschouwen. Als jij denkt dat wekelijks bingedrinken de ‘norm’ is, zou jij dat gedrag kunnen nastreven, alleen maar om er bij te horen.”

Evaluatie na drie maanden

Met de gerichte campagne Alcoholfacts willen stad en universiteit de studenten nu sensibiliseren. De partners lanceren memes en video’s, die de mispercepties ontkrachten. Doel is om studenten die denken dat drinken er nu eenmaal bijhoort, van gedrag te doen veranderen. Iedereen wordt aangespoord de memes en de video’s te verspreiden via de sociale media, met de hashtag #alcoholfacts.

Na drie maanden wordt het effect van de campagne op het drinkgedrag van de studenten, en hun perceptie hierover, geëvalueerd. Als Alcoholfacts succesvol blijkt, zou het concept uitgebreid kunnen worden naar andere Vlaamse universiteiten.

Memes en video's moeten de mispercepties rond alcoholgebruik ontkrachten.

